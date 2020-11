Le championnat national de moto-cross édition 2020-2021 prend son départ le 29 novembre prochain sur le circuit sablonneux du Lac Rose. Il va compter huit courses au total, comme d’habitude, et se fera dans le respect scrupuleux des mesures barrières contre la Covid-19.

Une saison 2019-2020 interrompue pour cause de coronavirus, une autre s’ouvre dans moins de deux semaines. Seulement, la pandémie n’a pas encore totalement disparu. Ce qui pousse les responsables de Sénégal Moto-Verte (SMV) à tenir leur championnat national 2020-2021 dans le respect des mesures barrières contre le covid-19.







Daouda Ngom dit « David », président de SMV, s’explique : « La saison 2020-2021 se présente dans un contexte un peu particulier avec la pandémie, mais les acteurs sont très motivés pour cette nouvelle saison et sanitaire avec la Fédération sénégalaise d’auto-moto présidée par Abdou Thiam, et qui a été déposé au ministère des Sports. On verra la suite à donner donc à ce protocole sanitaire. »

Avec Record