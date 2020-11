Recrue phare d’Eupen l’été dernier, Amara Baby n’a pas eu de chance. Blessé au tendon, il a disputé seulement ses premières minutes le 7 novembre dernier. « Une première pour moi, il y avait forcément un peu de pression. Toutefois cela s’est bien passé, il ne me manque plus que le rythme », a confié l’ailier en conférence de presse.

La trêve internationale a fait du bien au joueur et à ses coéquipiers. « Nous avons bien travaillé physiquement et tactiquement. Je me sens bien et je suis prêt à démarrer si le coach fait appel à moi », a souligné l’ancien joueur de l’Antwerp et de Charleroi.

Samedi, Eupen se déplacera à Sclessin pour y affronter le Standard de Liège. « Nous avons bien préparé le match. Une motivation supplémentaire ? Non, nous sommes motivés à chaque rencontre. J’espère que tout le monde sera à 100% demain surtout. Un avantage de jouer à Sclessin à huis-clos ? Je ne sais pas, cela dépend des joueurs en fait. Moi, je préfère quand il y a des supporters et ainsi évoluer dans un stade comble », a expliqué le Panda.

Eupen s’exporte bien depuis le début de saison mais éprouve des difficultés à aligner une belle série. « Il manque ce petit brin de chance aussi. Plusieurs partages qui auraient pu être des victoires. Quoiqu’il en soit, il règne véritablement une bonne ambiance au sein du groupe, et je suis sûr que notre travail va payer », a conclu Amara Baby.