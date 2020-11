L’arbitre internationale sénégalaise Fatou Thioune a été présélectionnée pour officier durant la Coupe du monde féminine 2023 prévue en Australie et en Nouvelle-Zélande, annonce le site de la Confédération africaine de football (CAF).

La Sénégalaise fait partie d’un groupe de 19 officielles africaines originaires de 15 fédérations nationales et réparties en huit arbitres centrales et 11 arbitres assistantes. Ces arbitres africaines vont intégrer le projet « Road to AUS/NZL », un programme qui choisira les meilleures de la cuvée, indique le même document. Ancienne sous-officier de l’armée sénégalaise, Fatou Thioune a joué pendant plusieurs années au football avant de s’orienter vers l’arbitrage qu’elle pratique depuis plusieurs années.

La trentenaire a dirigé plusieurs matchs internationaux et sifflé à l’occasion de plusieurs tournois internationaux, dont la Coupe du monde de football féminin des U20 en 2016, en Papouasie-Nouvelle-Guinée, et la dernière édition de la CAN féminine en novembre-décembre 2018, au Ghana.

source: APS