En conférence de presse, hier, à Mbour, les acteurs de la lutte dans la capitale de la Petite Côte regrettent la position de Yékini dans la nouvelle équipe du CNG, et prône pour une meilleure considération de leur champion.

Cheikh Fall, observateur averti de lutte à Mbour estime qu’il faut « donner la lutte à ceux qui doivent la gérer. Nous ne sommes pas contents du ministre et de ses choix. Yékini a tout fait dans la lutte. A sa retraite, il s’est reconverti en promoteur et continue de nous faire plaisir. Nous ne serons pas derrière quelqu’un qui ne nous est pas proche. Si le ministre peut reculer et reconsidérer sa position, qu’il le fasse ».







A sa suite, le président des amateurs du département de Mbour n’a pas dit autre chose. « Nous ne sommes pas contents de la nouvelle équipe du CNG. On ne doit pas faire Yékini un conseiller. C’est un manque de reconnaissance et de respect pour tout ce qu’il a fait pour la lutte », rapporte Mamady Ndiaye.

La conférence de presse a enregistré la présence d’autres personnalités de la lutte comme Ndiaga Diokh Khalifa Ababacar Diouf, sept fois champion de boxe.

Record