L’une des plus grosses affiches de la saison 2020-2021, sans aucun doute, va opposer Tapha Tine de Baol et Boy Niang 2 de l’école éponyme de Pikine.

Une farouche opposition en perspective pour deux adversaires qui n’ont pas droit à l’erreur. Ce non droit à l’erreur pèse beaucoup plus sur Boy Niang 2. Le fils de De Gaulle, après un premier échec contre un VIP, Lac 2, s’offre une seconde chance pour se mettre sur la route du Géant du Baol Mbollo de rectifier le tir et de se faire pardonner.







Il ne devrait pas laisser passer cette occasion en or d’accrocher son premier VIP à son riche palmarès. Pour réussir ce pari fou, Boy Niang 2 devra se multiplier à tous les niveaux : être prêt sur le plan physique, mystique, de la bagarre et dans la lutte pure et dure pour venir à bout de ce colosse du Baol. Battre un VIP est le ticket qui mène vers la cour royale.

source: sunulamb