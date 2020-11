Auteur d’un mois d’octobre très prometteur, avec notamment un but inscrit lors de la victoire à Sochaux, Amadou Ciss prend progressivement ses marques au sein d’une équipe d’Amiens qu’il pense capable de jouer les premiers rôles, même s’il se fixe d’abord le maintien comme objectif.

Lors d’une interview avec le 11 amiénois, le joueur formé au Teungueth FC a parlé de ses objectifs. Arrivé dans le club francais en juillet passé, il a évoqué ses premiers pas en Picardie. « C’était un peu compliqué, parce que c’était une nouvelle équipe. Au début de saison, on essayait de construire une nouvelle équipe et c’était un peu difficile. On prenait des joueurs par-ci par-là et il y avait des joueurs qui devaient partir, ce n’était pas envident. Maintenant, on voit qu’il y a quelque chose qui va se souder bientôt. Le plus important est de tout faire pour faire gagner l’équipe. »







Concernant ses objectifs collectifs et individuels, le joueur de 21 ans a les idées bien précises. « Individuellement, ça va venir au fur et à mesure. Individuellement, tu prends de la confiance quand l’équipe a confiance en toi. D’abord assurer le maintien en Ligue 2 et après pourquoi pas la montée en Ligue 1. Individuellement, je veux marquer beaucoup de buts, je me suis fixé pour objectifs dix buts et cinq passes décisives et être dans le onze type du championnat. »

