La sélection du Gabon de Pierre-Emerick Aubameyang a passé la nuit de dimanche à lundi dans un aéroport en Gambie, avant un match de qualification pour la CAN 2022. Battu par la Gambie, le sélectionneur Patrice Neveu réagit après la rencontre et revient sur les faits.







«La résultante de ce qui s’est passé avant le match va entraîner de gros problèmes à la sélection gabonaise si la CAF ne prend pas une position ferme. Parce qu’il faut savoir que, bien évidemment, Arsenal a appelé Aubameyang. En le voyant dans ces conditions-là, c’est terminé, ils ne le libéreront plus. Et pareil pour d’autres joueurs pour d’autres clubs. C’est comme ça, et ça se comprend», a expliqué le technicien à l’antenne de Canal+ Afrique. «Ce sont des joueurs de haut niveau et ils ont besoin d’avoir un minimum de confort quand ils viennent en sélection et surtout pas des conditions aussi mauvaises et désastreuses pour l’humain.»

Pour rappel, la Fédération gabonaise a saisi la Confédération africaine de football (CAF) suite à cet incident.

