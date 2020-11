Finaliste malheureux de la dernière édition au Niger, Dion Lopy désormais capitaine de la cette sélection des moins de 20 ans du Sénégal révèle dans une interview avec Wiwsport.com que ses coéquipiers sont plus que jamais motivés à remporter la victoire finale du tournoi qualificatif pour la joute de cette catégorie prévue en 2021 en Mauritanie.

Plus que quelques heures avant le match d’ouverture du tournoi de l’UFOA A U20 opposant le pays hôte, le Sénégal à l’équipe de la Siérra-Leone. L’état d’esprit du groupe est au taquet si l’on se fie à Dion Lopy le capitaine des Lionceaux : « Tout se passe bien. Le groupe est serein et y’a tout ce qu’il faut. Nous avons fait une très bonne préparation et nous sommes impatients de le prouver sur le terrain. »







L’équipe sénégalaise doit faire sans la plupart des joueurs de la dernière édition. Toutefois, les « nouveaux » pourront compter sur l’expérience du sociétaire du stade de Reims qui a deux fait la dernière CAN et la Coupe du Monde à Pologne. « Nous sommes là pour le Sénégal. Nous sommes tous pareils et on ne s’attarde pas sur le statut de nouveau ou ancien. L’essentiel est que tout le monde soit au même niveau pour pouvoir avancer ensemble. »

Par rapport à l’objectif de l’équipe vice champion d’afrique, il précise : « Notre objectif est clair, on veux participer à la prochaine Can en Mauritanie. Et pour cela, il faut qu’on remporte la victoire finale. Nous sommes prêts pour affronter nos adversaires. »

wiwsport.com