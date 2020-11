La zone A de l’Union des fédérations ouest-africaines de football (UFOA) veut faire du tournoi des U20, qui ouvre la qualification à la Coupe d’Afrique des nations (CAN) de la catégorie, ‘’une réussite à tous les niveaux’’, a déclaré son président, le Guinéen Antonio Souaré, dans un entretien avec l’APS.

‘’Nous avons eu à tenir deux tournois majeurs des U20 à Conakry en novembre dernier, et le tournoi des dames en février, en Sierra Leone. Ces deux compétitions ont été des succès à tous les niveaux’’, a soutenu M. Souaré.

Il estime que le tournoi, qui va démarrer vendredi, à Thiès (ouest), doit également connaître le succès. Antonio Souaré dit vouloir écrire à la Confédération africaine de football, pour qu’elle autorise l’organisation du tournoi devant un public réduit en raison de la pandémie de Covid-19.

‘’Ce serait positif quand même de permettre aux populations de Thiès de pouvoir suivre ce tournoi’’, a-t-il dit. Le président de l’UFOA A estime que les autorités sanitaires sénégalaises et de la sous-région ont réussi à bien juguler la pandémie de Covid-19.

Antonio Souaré assure que les mesures nécessaires seront prises pour éviter la propagation de la pandémie. Il dit espérer recevoir des avis favorables des autorités sénégalaises et de la CAF.

‘’Toutes les mesures seront respectées et nous serons intransigeants à ce sujet’’, a-t-il promis, disant s’attendre à des matchs intéressants sur le terrain. Toutes les équipes ambitionnent de se qualifier en phase finale de la CAN des U20, on s’attend donc à de belles rencontres de football, a-t-il ajouté.

Le tournoi va démarrer vendredi, à Thiès, avec le match Sénégal-Sierra Leone, deux pays qui partagent la même poule avec la Gambie. La poule B réunit le Mali, champion d’Afrique en titre, la Guinée, la Mauritanie et la Guinée-Bissau.