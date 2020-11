L’ONG Right To Play annonce que l’attaquant sénégalais de Liverpool Sadio Mané rejoint son organisation en tant que nouvel ambassadeur mondial pour prêter sa voix et son soutien au travail de l’organisation pour protéger, éduquer et autonomiser les enfants du monde entier grâce au pouvoir du football.

En tant qu’ambassadeur mondial de Right To Play, Mané s’appuiera sur ses antécédents en matière d’autonomisation des enfants par le sport et l’éducation pour inspirer encore plus de filles et de garçons dans le monde à réaliser leurs rêves. Mané rejoint l’organisation alors qu’elle se prépare à lancer des programmes au Sénégal qui utiliseront le sport pour renforcer l’égalité des sexes et l’autonomisation des filles dans le pays.







« Je suis fier et heureux de rejoindre Right To Play en tant qu’ambassadeur et d’utiliser ma passion pour le sport et l’éducation pour inspirer les filles et les garçons du Sénégal et du monde entier à croire en eux et à développer les compétences de vie dont ils ont besoin pour devenir les dirigeants de demain », a déclaré Mané.

« Nous sommes très honorés d’accueillir Sadio Mané dans l’équipe de Right To Play. Sadio n’est pas seulement un athlète incroyable, il est également un bâtisseur communautaire engagé qui se soucie profondément de rendre le monde meilleur pour les enfants aujourd’hui et à l’avenir », dixit Kevin Frey, PDG de Right To Play. « Nous sommes fiers de travailler avec lui et avons hâte de travailler ensemble pour inspirer une génération de jeunes à rêver et à lutter pour un avenir radieux pour eux-mêmes et leurs familles ».

We are thrilled to announce that #football star Sadio Mané is joining the Right To Play team as a global ambassador, using the power of sport and play to educate and empower children in #Senegal and around the 🌍 Check out the full announcement: https://t.co/W09LwSLXfJ pic.twitter.com/seOb4UgBZA — Right To Play (@RightToPlayIntl) November 19, 2020

wiwsport.com avec Right To Play