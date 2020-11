L’équipe nationale du Sénégal gagne mais ne convainc pas. Pour beaucoup de supporters, le jeu est encore à perfectionner si le Sénégal veut avoir une équipe à la pointe et capable de battre ses adversaires.

Pour le Directeur technique du Casa Sports, le principal problème qu’Aliou CISSE doit régler c’est l’apport des arrières latéraux. « Le Sénégal à des problèmes avec ses défenseurs externes, les arrières latéraux que ce soit à droite ou à gauche», lit on sur Walfnet.







Selon le technicien, cela constitue un très grand handicap. « On a de très bons attaquants efficaces. Mais ils ne reçoivent pas le ballon quand ils veulent et comme ils veulent », indique-t-il. A l’en croire, l’équipe du Sénégal a un très grand potentiel défensif car « on ne prend pas beaucoup de buts », cependant, ajoute-t-il, il faut travailler cette défense afin qu’elle puisse se « mouvoir vers l’avant pour aller créer la supériorité numérique ».

« Le fait n’est pas d’arriver au poteau de corner avec le ballon. C’est de faire un appel et d’arriver au poteau de corner avec le ballon. Mais arriver au poteau de corner, comment se servir du ballon, à qui donner le ballon, comment servir ses partenaires, c’est là où le bât blesse. On a beaucoup de problèmes avec les défenseurs externes. Que ce soit Youssouf SABALY ou Moussa WAGUE, on a d’énormes problèmes avec eux pour faire la passe aux attaquants. On joue beaucoup en latéralité. On joue à gauche, à droite ou bien derrière. Même ceux qui font le sentinelle comme récupérateurs font ça », se désole Demba Ramata NDIAYE.

En attendant de corriger ses « failles », le Sénégal a déjà validé son ticket pour la prochaine CAN en remportant ses quatre premiers matches de poule.

Wiwsport.Com avec walfnet