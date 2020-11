Le tournoi de qualification de la zone A ouest africain pour la Coupe d’afrique des nations des moins de 20 ans va débuter ce vendredi au stade Lat Dior de Thiès. Les seps équipes qui sont en lice tenteront de décrocher un billet pour la phase finale de cette compétition qui aura lieu en Mauritanie.

Le Sénégal, la Gambie, la Sierra Leone, la Guinée, la Guinée Bissau et le Mali s’affronteront d’abord en phase de poule, dans un deux groupes de trois, dont les premiers de chaque groupe disputeront la finale du tournoi pour désigner le seul représentant de la zone. Déjà qualifiée, puisqu’elle organisera la CAN U20, la Mauritanie, logée dans le groupe B avec la Guinée, la Guinée Bissau et le Mali a intègre le tournoi pour une sorte de préparation. En cas de qualification pour le tour suivant, elle sera donc remplacée par l’équipe classée juste derrière.







Les favoris

Vainqueur de la dernière édition de la CAN U2O, le Mali est sans doute le grand favori de ce tournoi. Emmenés par l’expérimenté Mamoutou Kané, trois fois mondialiste de cette catégorie, les aiglons ne comptent pas repartir au Mali sans le prestigieux ticket : « tous les pays qui sont au tournoi sont des concurrents directs. Nous respectons tous les adversaires, mais notre objectif est clair : c’est la qualification pour la phase finale de la CAN. En tant que champion d’Afrique en titre, le Mali n’a peur de personne », a fait savoir le technicien malien dans un entretien avec un media local.

Pays hôte de ce tournoi, le Sénégal, de son côté, qui a raté de peu son premier trophée continental, battu par le Mali au tirs au but, doit faire sans la plupart des joueurs de cette génération dont Moussa Ndiaye, meilleur joueur de la dernière édition, retenu par le Barca. Toutefois, l’équipe de Youssoupha Dabo en pleine reconstruction, semble être sur la bonne voie. Elle pourra compter sur Dion Lopy (Reims, France), Alpha Diounkou (Manchester City, Angleterre), Ibrahima Dramé (LASK, Autriche) et l’attaquant Ibrahima Mandefu (France) qui ont rejoint la sélection.

La Guinée ne cache pas son ambition, avec Cinq (5) autres joueurs professionnels qui ont le groupe : Amadou Camara (Akrotiriou, Chypre), Mady Kaba Konaté (Châteauroux, FC France), Ibrahim Cissé (La Gantoise, Belgique), Aboubacar dit Boubou Konté (Sarpsdorg 08 FF, Norvège) et Mamadou Sangaré (Red Bull Salzbourg, Autriche), l’équipe de Dian Bobo Baldé rêve aussi de décrocher sa qualification.

À rappeler que la finale du tournoi qualificatif UFOA pour la Zone A est programmée le dimanche 29 novembre au stade Lat Dior de Thiès. Et seul le vainqueur de la compétition obtiendra son ticket pour la phase finale qui se tiendra du 12 février au 4 mars 2021 en Mauritanie.

wiwsport.com