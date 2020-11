Bouna Sarr en équipe nationale du Sénégal, le chapitre est fermé. En effet, le latéral droit du Bayern Munich a fait son choix et c’est visiblement la France. D’ailleurs, il a fait une mise au point pour expliquer pourquoi il n’a pas répondu à l’appel de Didier Deschamps.

Le technicien français a tenté de convoquer Bouna Sarr avant d’appeler Ruben Aguilar informait le journal L’Equipe le 9 novembre passé. En précisant que l’ancien Marseillais avait donné son accord pour rejoindre Clairefontaine. Un avion avait même été affrété mais pour des raisons médicales officiellement, le joueur n’a pas répondu à la convocation.







Sur la chaine Telefoot, en exclusivité, le joueur a fait une mise au point sur ce qui s’est passé. Bouna Sarr de dire « Après le match contre Dortmund, le dernier match avant la trêve, j’ai contracté une blessure à la cuisse et je faisais des soins. Donc, c’était juste pour moi ».

Tout en précisant: « A aucun moment le Bayern Munich ne m’a empêché d’aller en sélection, bien au contraire, ils étaient heureux pour moi. Après que les médecins du Bayern et de l’équipe de France se soient concertés, la meilleure décision pour moi était de me soigner et de me concentrer. Ils ont estimé que c’était dangereux pour moi. Donc c’est la meilleure des décisions qu’on aie tous pu prendre ».

Né à Lyon, le joueur aurait pu joueur au Sénégal ou la Guinée où il est aussi originaire. Les deux sélections l’ont approché mais n’ont pas réussi à le convaincre. Bouna Sarr n’a jamais été catégorique sur son choix mais a toujours préféré la France. Le débat est clos désormais.

wiwsport.com