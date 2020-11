En situation d’échec chez les Blues et barré par Edouard Mendy, le portier espagnol veut plier bagage. Car il sait que cela pourrait le pénaliser en vue de l’Euro.

Le constat est implacable. Recruté par Chelsea en 2018 contre un chèque de 80 M€, Kepa Arrizabalaga (26 ans) était censé incarner le futur grand gardien des Blues et de la sélection espagnole. Deux ans plus tard, l’ancien pensionnaire de l’Athletic est considéré comme l’un des pires flops de l’histoire du club londonien.

Souvent cartonné par la presse anglaise, l’Espagnol a vu ses dirigeants tenter de s’en séparer l’été dernier. Car en plus de livrer de piètres prestations, Kepa a vu arriver un certain Edouard Mendy sur les bords de la Tamise. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que l’ex -Rennais a redonné le sourire à Frank Lampard.

Kepa est ouvert à un prêt

Immédiatement promu titulaire, le Sénégalais a signé un record que lui envie Kepa. Il est devenu le premier gardien de Chelsea a aligné cinq clean-sheets consécutives, toutes compétitions confondues, depuis octobre 2010. De quoi mettre son concurrent dans une posture encore plus délicate. Et avec l’Euro à venir, ce dernier sait que cela pourrait porter préjudice à sa place en sélection, lui qui est désormais barré par David De Gea et Unai Simon.

Et selon The Sun, le joueur des Blues serait désormais convaincu qu’il lui faut quitter Stamford Bridge pour aller chercher du temps de jeu ailleurs. Le tabloïd précise que Kepa est donc disposé à accepter de partir sous la forme de prêt. Et ce n’est pas tout. Conscient que son gros salaire (8,8 M€ par saison) peut refroidir les ardeurs de ses courtisans, l’Espagnol est partant pour trouver un arrangement financier qui satisferait toutes les parties.