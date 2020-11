La Fédération Sénégalaise de Basket-Ball communique, dans le cadre de la participation de l’Equipe Nationale masculine aux Éliminatoires de l’Afrobasket 2021 qui auront lieu à Kigali du 25 au 29 Novembre 2020, l’Entraineur National Boniface NDONG a publié une liste de 14 joueurs.

Dans cette liste élargie, Boniface Ndong s’est passé des services de Gorgui Sy Dieng, Tacko Fall et de Georges Niang. Mais fait appel aux deux joueurs de l’AS Douane en l’occurrence Louis Adams et Alkaly Ndour et du meneur d’Andorre, Clevin Hannah.







La liste définitive des 12 joueurs qui prendront part à cette compétition sera publiée ultérieurement, en raison du protocole sanitaire de la FIBA lié au test COVID.

Pour rappel le Sénégal est logé dans le Groupe B et jouera contre le Kenya le 25 Novembre, puis le Mozambique le lendemain 26 Novembre avant de faire face à l’Angola le 27 Novembre 2020.

FSBB