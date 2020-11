Représentant du Sénégal en Ligue Africaine des Champions, Teungueth FC se déplacera en Gambie, lors de la manche aller du 1er tour des préliminaires, pour affronter Gambia Armed Forces.

D’après une source fédérale, joint par le quotidien Stades, le match est prévu le 29 Novembre à partir de 16h00 au Stade de Bakau.







Cependant, la rencontre entre le Jaraaf de Dakar et les Kano Pillars du Nigéria (prévue entre le 27 et 29 Novembre), comptant pour le 1er tour de la Coupe CAF et devant se disputer au Sénégal, n’est pas encore programmée.

Selon la même source, la Fédération Sénégalaise de Football et la CAF sont entrain de voir la date adéquate, parce que cette compétition coïncide avec le tournoi de l’UFOA, qui se déroulera du 20 au 29 de ce mois à Thiès, au Stade Lat Dior.

wiwsport.com avec Stades