La Sélection de l’Algérie cartonne depuis la CAN 2019 et ce, grâce à son homme de base : le sélectionneur Djamel Belmadi.

Invité de l’émission Top Of The Foot sur RMC Sport aujourd’hui, l’ancien joueur de l’Olympique de Marseille révèle certains parmi ses secrets qui constituent actuellement sa réussite avec les Fennecs et estime qu’une équipe européenne n’aurait pas les mêmes résultats dans le continent noir.







« Le football africain est très particulier, il faut se tourner vers l’efficacité car l’environnement est très difficile avec les terrains. J’aurais du mal à voir une bonne équipe européenne avoir le même rendement sur le continent africain », dixit Belmadi.

wiwsport.com avec RMC Sport