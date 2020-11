Le patron de Chelsea, Frank Lampard, a été ravi des progrès réalisés par la signature estivale d’Edouard Mendy pendant sa courte période au club jusqu’à présent – mais il aura bientôt besoin d’une alternative temporaire selon Daily Star.

La Premier League pourrait être sans Edouard Mendy pendant un mois de la saison 2021/22 . L’ancien gardien rennais a signé un contrat de cinq ans cet été et a réussi 6 clean-sheet en huit matches tout en ne concédant que deux buts toutes compétitions confondues.







Le joueur de 28 ans a été sélectionné par Petr Cech pour remplacer Kepa Arrizabalaga, mais sa bonne forme pourrait en fait revenir pour mordre les Blues la saison prochaine. En effet, indispensable dans l’effectif des Blues, il l’est aussi pour la sélection du Sénégal. Pendant la pause, il a gardé la cage de la taniére bien au chaud avec deux clean-sheet face à la Guinée Bissau. Ce qui a aussi permis aux Lions de se qualifier pour la Coupe d’Afrique des nations en 2022, qui est prévue du 9 janvier au 6 février 2022.

Les mois au cours desquels la CAN a été disputée ont toujours été un ennui pour les managers de la Premier League, et il semble que Chelsea devra y faire face elle-même au cours de la saison 2021/22. Edouard Mendy est le gardien numéro 1 de la taniére et sera trés attendu durant cette compétition dont l’ambition du Sénégal, finaliste malheureux de la CAN 2019, sera de remporter le trophée.

Chelsea devra dont chercher son remplacant. Ce mercredi, il est annoncé que Kepa qui est relégué sur le banc voudrait quitter Chelsea, et accepterai meme un pret. Lampard devra trouver un nouveau gardien ou miser sur Caballero.

wiwsport.com