Cette nouvelle sonne comme un coup de tonnerre pour la sélection des Léopards seniors messieurs de la RDC qui vont louper la première fenêtre des éliminatoires de l’Afrobasket 2021.

Les raisons de cette non participation des Léopards de la RDC s’expliquent par le fait que premièrement, “les frais pour effectuer les trois tests de la Covid19 dans un laboratoire accrédité le 16 et le 21 novembre avant le départ et à l’arrivée, tels qu’exigés par la Fiba Afrique n’ont pas été réunis à temps” à en croire les informations livrées par cette source.

Et puis en second lieu, les Basketteurs congolais évoluant à l’étranger n’ont pas pu obtenir leurs billets pour rejoindre le reste de la sélection. Par conséquent le départ des Léopards seniors messieurs de la RDC pour Kigali au Rwanda, pour affronter la république Centrafricaine ce 27 novembre est annulé.

Signalons que, pour ces éliminatoires, la sélection congolaise est logée dans le groupe A avec la Tunisie, la République Centrafricaine et le Madagascar.

Inter Kinois