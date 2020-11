Le combat Eumeu Sène vs Lac 2 est ficelé par le promoteur Gaston Mbengue pour cette saison. Un duel de choc qui sera attendu entre le lutteur de Pikine et celui de Guédiawaye.

Si on s’en tient aux considérations strictement sportives, le vainqueur du combat Eumeu Sène-Lac 2 sera plus proche d’affronter le prochain Roi des arènes. Mais Balla Gaye 2 étant ce qu’il est, une bête de scène doublée d’un monstre de la mobilisation, il fait courir tous les promoteurs.







Et pourrait trouver son salut dans le fait qu’il est très attractif et que ses combats sont les plus suivis au Sénégal. Les deux lutteurs se sont affrontés deux dois. Le premier combat était un match nul avec beaucoup de bagarres et d’intensité. C’est en 2013 que Eumeu a battu Lac 2 au stade Demba Diop.

