La première édition du tournoi de pétanque de l’Axe nord, en doublette mêlée, a vécu dimanche au jardin d’essais de Saint-Louis. Ils étaient 90 boulistes venus de 13 clubs de Saint-Louis, Podor, Louga, Ross Béthio et Mbour à participer à la compétition.

Après le jet du bouchon effectué par le parrain du tournoi Alioune Diop, les 90 boulistes ont rivalisé d’adresse dans une belle ambiance empreinte de fair-play. Après plus de 8 heures de compétition non-stop, c’est la doublette Ciré Kane (Mbour) et El Hadj Thiam (Louga), qui a remporté le tournoi en battant en finale la doublette Khadim Cissé « Endo » (Renaissance Pétanque Saint-Louis) et Ahmeth Mbengue (Balacos pétanque Club) sur le score de 11 à 9, au terme d’une finale âprement disputée.







Après la remise des trophées aux vainqueurs, Alioune Diop s’est dit séduit par le niveau de la compétition et a exprimé toute sa satisfaction, d’avoir été choisi comme parrain.

