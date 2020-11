C’est hier que Alioune Sarr a passé le flambeau à Bira Sène qui est désormais le président du CNG de lutte.

Et la cérémonie de passation de service a eu lieu hier dans les locaux du stade Léopold Sedar Senghor. Une occasion saisie par les membres du CNG de faire des témoignages sur le défunt Balla Gaye 1 rappelé a Dieu avant hier suite à une très longue maladie.







« Je connais le disparu très bien. Lorsqu’il était lutteur et après qu’il a rangé son nguimb, il aimait beaucoup ce qu’il faisait. Il fut un ancien champion de boxe. Ce que beaucoup de journalistes ne savent pas. Que le Bon Dieu l’accueille dans ses plus hauts paradis et veille sur la famille qu’il a laissée derrière lui », affirme t-il au journal sunulamb.

wiwsport.com