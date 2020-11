Amara Traoré ne peut pas continuer à diriger la Linguère de Saint-Louis (nord), après sa nomination au poste de manager de l’AS Kaloum (Guinée), estime Alioune Diop, un membre du comité directeur du club saint-louisien.

Il ‘’ne peut pas prétendre diriger le club des Samba Linguère tout en étant sous les ordres d’un autre président de club, hors du Sénégal’’, a soutenu M. Diop, également directeur général de l’Office des lacs et cours d’eau du Sénégal.

Il s’exprimait au terme d’un tournoi de pétanque, à Saint-Louis.

‘’Je suis responsable et membre du comité directeur de la Linguère, et je sais que les textes qui régissent ce club sont assez clairs sur cette question. Je pense que le président Amara Traoré va convoquer prochainement le comité directeur, pour poser sur la table les tenants et aboutissants de ce qui le lie à l’AS Kaloum’’, a-t-il dit.

Amara Traoré, qui se trouve en Guinée, a dit à l’APS qu’il préférait ne pas se prononcer sur son éventuelle succession à la présidence de la Linguère.

Alioune Diop s’est réjoui, par ailleurs, de ‘’l’excellente performance des talentueux joueurs de pétanque’’ venus de Dakar, Mbour et Thiès (ouest) pour le tournoi de Saint-Louis.

‘’L’OLAC, dans le cadre de sa politique de responsabilité sociétale des entreprises (RSE), est disposé à accompagner toutes les disciplines sportives de la région nord, mais aussi des secteurs, comme l’éducation et la santé’’, a-t-il souligné.

L’Office des lacs et cours d’eau du Sénégal et la Linguère ont récemment signé un accord de partenariat, dans le cadre de la responsabilité sociétale d’entreprise. Il a mis un bus à la disposition du club saint-louisien, pour faciliter ses déplacements lors de ses compétions. Il lui a également octroyé une subvention de 3 millions de francs CFA.

