Libre de tout contrat depuis son départ d’Everton, l’attaquant sénégalais de 30 ans, Baye Oumar Niasse devrait rejoindre Beşiktaş le mois prochain.

La direction du Club stambouliote aurait trouvé un accord avec le sénégalais, qui demandé un contrat d’un an et demi et un salaire de 1,5 million d’euros. Le joueur aimerait venir à Istanbul en décembre et commencer le travail avec l’équipe plus tôt.







Les « Aigles Noirs », qui travaillaient sur des noms comme Nikola Kalinic, Mario Mandzukic ou Mario Balotelli, ont maintenant se seraient maintenant tournés vers Baye Oumar Niasse et attendent la décision de l’entraineur de l’équipe.

L’ancien attaquant du Lokomotiv Moscou connait déjà la Super League turque pour son passage réussit au Akhisar Belediyespor où il a inscrit 15 buts en 40 matches lors de la saison 2013-2014.

Fanatik.com (Turquie)