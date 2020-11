En visite dans le Sine Saloum depuis mercredi, la présidente de la Fédération sénégalaise de Roller, Awa Fall, se réjouit de la belle percée du Sénégal au niveau mondial. À travers le ministre des sports, elle demande à l’état d’aider cette discipline et ses pratiquants qui rencontrent des difficultés à l’intérieur du pays.

« J’ai été dans les îles du Saloum pour voir les rollers, j’ai été à Foundiougne, Sokone et dans plusieurs localités de cette partie de la région de Fatick, avant de venir à Kaolack. Chaque année j’envoie des maestros rollers pour des démonstrations. Mais, pour cette fois-ci, je me suis déplacée pour aller à la rencontre des pratiquants, pour constater de visu leurs difficultés.







Ce vendredi (aujourd’hui) c’est au tour de Kaffrine et plus tard dans toutes les autres régions du Sénégal, parce que l’année dernière, nous avons vu la présence en équipe nationale de rollers venus de Fatick et de Mbour. Cela montre que les gens travaillent bien dans les régions », a expliqué la présidente Awa Sarr Fall, qui se réjouit par ailleurs des percées faites par le Sénégal qui lui valent son statut de numéro africain.

S’agissant des difficultés de la discipline, elle les reconnaît et lance un appel au patron du sport sénégalais. « Partout où je suis passée, le principal problème, c’est l’insuffisance du matériel qui coûte cher et nous lançons un appel au ministre des Sports pour qu’il nous vienne en aide », conclut-elle.

Avec Stades