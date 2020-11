Le jeune milieu de terrain Elimane Franck Kanouté, fraîchement appelé en équipe nationale par Aliou Cissé, est revenu sur sa première sélection avec les Lions.

La double confrontation entre le Sénégal et la Guinée-Bissau, comptant pour la 3ème et 4ème journée des qualifications à la CAN 2022, a permis de découvrir de nouvelles têtes dans la tanière. Parmi les nouvelles arrivées, le milieu de terrain de 21 ans, Franck Kanouté. Le natif de Ziguinchor, appelé pour la première fois par Aliou Cissé revient sur cette convocation : « rejoindre l’équipe nationale était l’un de mes objectifs cette année. Au début j’y croyais même pas. Le coach m’a appelé en personne pour me le dire. J’étais très heureux. J’ai un peu pleuré par rapport à cela parce que j’avais promis à mon papa avant son décès que j’allais jouer avec les Lions. Réalisé ce rêve sans la présence de mon père m’a un peu touché le cœur. Il a été mon meilleur ami ».







Abordant la victoire du Sénégal mercredi dernier et le match retour à Bissau ce dimanche, Franck Kanouté estime que le plus important est fait à Thiès mais il faudra s’attendre à un match compliqué chez les Djurtus : « c’était un match difficile, il y avait la chaleur et l’état du terrain qui n’était pas bon, mais nous étions préparés à ça. On doit se préparer au maximum pour le match retour, qui sera compliqué. On a joué la première mi-temps, il reste une mi-temps chez-eux et il faudra se concentrer ».

Comme d’ailleurs tous les autres footballeurs professionnels, Franck Kanouté à lui-aussi ses objectifs, l’ancien joueur de la Juventus veut d’abord ; « apprendre parce que je suis jeune et je viens juste d’arriver. Je veux apporter quelque chose à l’équipe nationale pour faire plaisir à moi-même, mes amis et à tous les sénégalais ».

« Mon temps au Cercle Bruges ? Tout se passe bien en ce moment. J’ai fait 6 matchs et j’ai marqué un but. C’est ma première saison et j’espère continuer comme ça pour ma progression et pour pouvoir atteindre un niveau supérieur ».

wiwsport.com avec FSF