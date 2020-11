Le Sénégal s’est défait de la Guinée Bissau hier (2-0). Lors de cette rencontre qui s’est jouée au stade Lat Dior de Thiès, les Lions ont fait un pas en avant vers la qualification à la coupe d’Afrique des nations 2022.

Finaliste malheureux lors de la précédente, Sadio Mané et ses coéquipiers sont dans une bonne lancée pour le prochain rendez vous prévu en janvier 2022 au Cameroun. Ils dominent le groupe I avec 3 victoires en autant de sorties, comptent 9 points.







Hier, le Sénégal a enregistré une victoire de plus à domicile grâce à Sadio Mané buteur sur penalty 43′ et passeur décisif sur la réalisation d’Opa Nguette 73′. Malgré plusieurs choix contestables sur le 11, une première période pauvre jusqu’au penalty, la deuxième partie a eu plus de rythme et du répondant de la part des deux protagonistes.

Pape Alioune Ndiaye a tenté sa chance pour corser le score, Krépin Diatta était décisif sur plusieurs actions et Edouard Mendy a encore montré sa bonne forme avec de beaux arrêts…. De belles actions dans ce résumé de la CAF pour le match aller Sénégal vs Guinée Bissau.

