Le Sénégal a marqué des points précieux pour le ticket qualificatif à la CAN 2022 en s’imposant par 2 buts à 0 face à la Guinée-Bissau hier. C’est la 16ème fois depuis son arrivée à la tête des Lions qu’Aliou Cissé remporte un match avec un score de 2-0.

Nommé sélectionneur de l’équipe nationale du Sénégal en mars 2015, Aliou Cissé semble être amoureux des victoires sur le score de 2 buts à 0. Hier, face à la Guinée-Bissau, en match de la 3ème journée des qualifications à la Coupe d’Afrique des Nations 2022, le Sénégal s’est de nouveau imposé sur la marque de 2 buts à 0 grâce à des réalisations de Sadio Mané (s.p) et d’Opa Nguette. C’est la 16ème fois depuis 2015 que les Lions gagnent sur ce même score.







A Windhoek, face à la Namibie le 05 septembre 2015, en qualifications de la CAN 2017, les Lions guidés par Cissé s’étaient défaits des Warriors par 0-2. Ils ont ensuite enchainé par des succès par 2-0 sur le Niger, le Rwanda, le Burundi, Cap-Vert et encore contre la Namibie, cette fois à Dakar. Ensuite, on se rappelle de ce superbe match lors de la CAN 2017 d’où la bande d’alors menée par Kara Mbodj buteur avec Sadio Mané s’était imposée 2-0 avant de battre le Zimbabwe sur le même score lors de la 2e journée. Sadio Mané et Henri Saivet étaient les bourreaux des coéquipiers de Willard Katsandé. Bis repetita, en éliminatoires de la Coupe du Monde 2018, le Sénégal s’imposait (2-0) sur la pelouse du Cap-Vert par des buts du géant Cheikh Ndoye et Diafra Sakho. Les Lions valideront ainsi leur qualification en Russie en battant l’Afrique du Sud (0-2) à Polokwane.

Sur la route menant vers le pays de Vladimir Poutine, le Sénégal avait pris le dessus en faisant morde la poussière à la Corée du Sud qui comptait pourtant dans ses rangs un certain Son Heung-min. Victoire 2-0 grâce à des buts de Pape Moussa Konaté et un contre son camp de Kim Shin-wook. Le 23 Mars 2018, Madagascar sera battu 2-0 à Dakar grâce à un doublé de Mbaye Niang. A l’occasion de la CAN 2019 en Égypte, un 23 Juin, la jeunesse sénégalaise balayait la Tanzanie. Toujours 2-0. Keita Baldé et Krepin Diatta avaient scoré. Plus récemment, il y a un an jour pour, le 13 novembre 2019, le Congo, face à des Lions intraitables, mordait la poussière du Stade Lat Dior Encore une fois, victoire (2-0) des Lions par des réalisations de Sidy Sarr et Habib Diallo.

Monsieur Aliou, il y a un match qui aimerait rencontrer ton amoureux 2-0. Vas-y, continues, ramènes-nous une victoire par 2 buts à 0 dans une finale de Coupe d’Afrique !

wiwsport.com avec STADES