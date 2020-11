Le Sénégal est venu à bout de la Guinée-Bissau hier. Malgré un score de 2-0 sous un soleil frappant, le jeu de l’équipe coachée par Aliou Cissé fait toujours débat.

Parmi l’un des fervents suiveurs de l’équipe nationale de football du Sénégal, Abdoulaye Sow. Le très récemment nommé Ministre de l’Urbanisme et de l’Hygiène Publique garde toujours son costume de Vice-président de la Fédération Sénégalaise de Football. Présent au Stade Lat Dior hier, l’ancien directeur du Centre des Œuvres Universitaires de Dakar a suivi avec attention le match et décortique la prestation des Lions. « L’essentiel était de gagner cette rencontre et c’est chose faite. Cela nous permet de rester en tête du groupe et d’aborder tranquillement le match retour ».







Mais selon Abdoulaye Sow, il y a des choses à revoir dans le jeu des Lions : « tout n’a pas été fameux dans cette rencontre. Il y a des choses à améliorer et j’espère que le staff technique fera les rectificatifs nécessaires. En ce qui concerne ne match retour à Bissau, je peux dire que tout est fin prêt. La balle est dans le camp du staff et des joueurs pour faire le job à l’extérieur ».

Le Sénégal voyagera ce vendredi à Bissau à bord d’un avion spécial, selon toujours le Vice-président de la FSF.

wiwsport.com avec RECORD