On risque d’aller vers la guerre des dates, puisque les promoteurs de la place ont monté des combats alléchants pour cette saison 2020-2021. Chaque bailleur voudra se dépêcher pour caler une date stratégique. De ce fait la guerre rage au bureau du directeur administratif du CNG, Ndiamé Diop, nous informe Sunu Lamb.

Les promoteurs à l’image de Gaston Mbengue est revenu en force avec trois combats déjà en poche. Deux revanches, Balla Gaye 2 / Bombardier, Eumeu Séne/ Lac 2 et un duel inédit entre Modou Anta et Diène Kaïré.







Le promoteur Luc Nicolaï offre aux amateurs le combat royal entre Modou Lô et Ama Baldé. L’autre grand bailleur de l’arène, Pape Abdou Fall (PAF) revient avec Siteu/ Papa Sow qui devait se tenir au mois d’avril passé, mais terrassé par le coronavirus. Le promoteur pape Thialis Faye après deux saisons blanches revient lui aussi en force en scellant le duel entre Tapha Tine et Boy Niang 2. La TFM, pour son retour dans l’arène offre aux puristes le duel entre Gouye Gui et Reug Reug.

Mais tous ces promoteurs risquent de mener un mortal kombat pour caler leurs dates de leurs combats. Le bureau du directeur administratif du CNG, Ndiamé Diop aura pour cadre cette guerre des dates. Avec le début tardif du démarrage de la saison à cause de la fin du mandat du CNG d’Alioune Sarr et de son remplacement mais aussi du ramadan programmé à la mi-avril, la fête de la korité à la mi-mai, la tabaski en juillet, l’hivernage où il est impossible d’organiser des combats de lutte ; pour obtenir une date, il faudra se battre.

Wiwsport.com avec Sunu Lamb