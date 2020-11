L’arrière droit de Chelsea, Reece James, qui connaît un début de saison parfait a loué le talent de Sadio Mane. En interview avec le media anglais Athletic, James s’est exprimé sur l’adversaire le plus coriace qu’il a eu à affronter, et c’est l’international sénégalais.

Reece James de Chelsea ne tarit pas d’éloges à l’endroit de Sadio Mané. Déjà auteur de quatre buts et une passe décisif en Premier League, le ballon d’Or africain de 2019 a été désigné par le défenseur de Chelsea comme le plus dur contre lequel il n’ait jamais joué.







«Mon adversaire le plus coriace a été Sadio Mane. Il est l’un des meilleurs ailiers de la ligue, sinon du monde. Il est fort, rapide, bon sur le ballon et l’un des plus difficiles à affronter. Ensuite, vous avez aussi Andy Robertson à l’extérieur… », a-t-il déclaré à l’Athletic, visité par wiwsport.com

wiwsport.com