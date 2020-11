Le médaillé d’or de l’Open africain de Yaoundé au Cameroun, Mbagnick Ndiaye sera à domicile pour le compte de l’Open de Dakar, où le champion d’Afrique veut rééditer le coup de Yaoundé.

« C’est toujours un plaisir de représenter le Sénégal et de revenir avec une médaille. L’Open de Dakar, je le prépare très bien. J’ai fait un bon voyage. Là, je suis à Dakar dans de très bonnes conditions. Mon club, l’AS Douane, m’a mis dans d’excellentes conditions pour me reposer, me concentrer et me préparer pour l’Open. Là je suis vraiment prêt, ce week-end, pour pouvoir gagner une médaille d’or chez moi à Dakar. L’objectif est de faire pareil qu’à Yaoundé. C’est-à-dire confirmer chez moi à Dakar. Tout en sachant que c’est une compétition qui ne va pas être simple. Donc, je vais l’aborder sereinement et tout donner pour gagner la médaille d’or. », nous promet le médaillé d’or dans Stades.







Wiwsport.com