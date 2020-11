Certes, Sadio Mané a été déclaré homme du match par la CAF, à l’issue du match contre la Guinée Bissau (2-0.) Mais, le milieu de terrain sénégalais, Pape Alioune Ndiaye ( 30 ans), aurait pu être désigné » Man of the match » comme disent les Anglais. Le milieu de terrain de Karagümrük (Première Division Turc) a été rayonnant cet après-midi sur la pelouse du stade Lat Dior de Thiès. Pour son retour dans la tanière après une brève absence, Badou Ndiaye, qui avait été l’un des grands artisans de la belle aventure des Lions, finalistes à la CAN 2019, s’est une fois de plus illustré en équipe nationale.

Régulièrement convoqué par Alioune Cissé qui l’a depuis longtemps intégré parmi les cadres de la tanière, le » Djolof – Djolof » qui ne compte pas moins de 33 sélections, fréquente la sélection A depuis 2015. Précisément le 5 septembre 2015, lors des éliminatoires de la CAN Gabon 2017, à l’occasion d’un Sénégal – Namibie remporté 2-0 par les Lions.







Une longévité et une régularité qui s’expliquent par beaucoup de choses. D’abord de par le talent naturel de l’ancien pensionnaire du centre de formation de Diambars (Saly, Sénégal.) Ensuite de par son état d’esprit irréprochable et son implication totale dans le groupe. Sur le banc, en qualité de remplaçant, et ou sur le terrain, il est assez difficile de trouver quelque chose à redire sur l’attitude du bonhomme toujours en mode collectif.

Des qualités qui plaisent bien évidemment à Aliou Cissé très à cheval sur la discipline de groupe et l’abnégation totale. Rarement décevant avec l’équipe nationale, PAN qui présente une certaine polyvalence, offre dans l’entrejeu cette petite touche technique mise en valeur par un gros volume de jeu. Des caractéristiques qui font de Pape Alioune Ndiaye, un pion essentiel dans le dispositif de Cissé qui, conscient du potentiel de son joueur, n’hésite pas à lui confier les clés du milieu.

Face aux Djurtus ce mercredi, PAN est sorti de la mêlée en livrant une belle copie. Très dynamique dans la récupération du ballon, sa capacité à casser les lignes de par ses passes lasers, et sa volonté de faire jouer ses coéquipiers ont fait du bien au Sénégal qui a bafouillé son football par moment. Au fil des saisons, Pape Alioune Ndiaye, reste toujours égal à lui-même, en équipe nationale.

Dakar Actu