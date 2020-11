Le lion Maurice Ndour, pour sa deuxième sortie avec son nouveau club, a de nouveau été décisif pour son équipe. Avec 24 minutes, il a marqué 8 points pour 4 rebonds et 2 passes.

⛔ Do not try this stuff around N'Dour!#BasketballCL I @RytasVilnius pic.twitter.com/pskvVwiaPv

— Basketball Champions League (@BasketballCL) November 10, 2020