Aliou Cissé, le sélectionneur des Lions du Sénégal devrait aligner un 4-3-3 ce mercredi à 16h face à la Guinée Bissau. Boulaye Dia et Arial Mendy connaîtront probablement leur première titularisation en équipe nationale du Sénégal.

Leader de la poule I avec 6 points au compteur, le Sénégal, grand favori du groupe, veut réaliser le carton plein face à la Guinée Bissau comptant pour la troisième journée des éliminatoires de la CAN 2022 au Cameroun. Pour cela, les coéquipiers de Sadio Mané devront sortir victorieux du derby de la sous-région ouest africaine.







Privé de Gana Gueye, Famara Diedhiou, Diao Baldé Keita, Aliou Cissé devrait s’appuyer sur un 4-3-3 contre les hommes de Baciro Candé. Avec le retour du rock, le duo Kalidou Koulibaly – Salif Sané est pressenti dans l’axe.

Sur les cotés, Arial Mendy devrait vivre sa première cape à gauche. Il sera accompagné par Sabaly, à droit. Au milieu, on retrouvera Cheikhou Kouyaté, Pape Alioune Ndiaye et Krepin. En attaque, la star de Liverpool reprendra sa place. Sadio Mané et Ismaila Sarr sur les ailes, derrière Boulaye Dia en avant centre.

