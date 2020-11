Sans énorme surprise, le Sénégal s’est imposé (2-0) face à la Guinée-Bissau cet après-midi au Stade Lat Dior de Thiès.

Opposés à une équipe rugueuse de la Guinée-Bissau emmenée par le duo Piqueti – Mama Baldé, les Lions du Sénégal n’ont pas abdiqués et remportent très nettement ce duel de voisins ouest-africains.







Ce match était une occasion pour découvrir de nouvelles têtes dans la tanière, parmi elles, le milieu de terrain du Paris FC, Moustapha Name. Rentré à la 92e minute en remplacement à Krepin Diatta, Name qui a déjà joué avec les petites catégories du Sénégal et la sélection A’ a pu disputer aujourd’hui ses toutes premières minutes en équipe A.

« C’est une excellente première pour moi. Nous étions conscients de l’importance du match. Cette victoire est décisive pour la qualification (ndlr, en cas de victoire lors du match retour, le Sénégal se qualifierait pour la CAN). Nous avons gagné avec la manière. »

Interrogé sur son intégration, Moustapha Name assure que « tout se passe bien, mais coéquipiers m’ont bien reçu. Nous sommes un groupe très sympa. »

wiwsport avec RTS