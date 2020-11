Le propriétaire du Horoya Fc, Antonio Souaré, a loué l’expertise technique et les qualités managériales de l’ancien sélectionneur de l’équipe nationale du Sénégal, Lamine Ndiaye, actuel entraineur de ce club phare de la Guinée.

‘’Nous avons un grand entraîneur, un des meilleurs d’Afrique parce qu’avec les nombreux absents dans notre camp, avec un autre coach, on aurait pris beaucoup de buts contre les Pyramids FC (demi-finale coupe de la CAF) en octobre dernier’’, a dit Antonio Souaré lors d’un entretien avec l’APS.







’’Lamine Ndiaye est un technicien de très haut niveau. En plus il nous a permis d’économiser de l’argent’’, a souligné le président du Horoya assurant notamment qu’à la place d’autres techniciens qui faisaient dépenser au club beaucoup d’argent en recrutement de joueurs, Ndiaye a bonifié ceux de l’équipe réserve qui ont été par la suite promus dans l’élite de ce club fanion. ‘’Ainsi en lieu et place de milliers d’euros dépensés pour des joueurs expatriés le plus souvent, nous avons eu un bel effectif constitué pour partie de nos jeunes pour lesquels nous ne dépensions pas beaucoup’’, s’est réjoui le dirigeant guinéen.

Il a par exemple signalé que quatre à cinq joueurs de l’équipe réserve ont été inscrits dans la liste des 25 joueurs de la demi-finale de la Coupe de la CAF. Autant d’atouts qui font de Lamine Ndiaye, l’homme de la situation, a fait valoir le président du Horoya Fc. Avec le technicien sénégalais de 64 ans, Horoya AC qui a retrouvé la Ligue africaine des champions, va écrire une des plus belles pages de son histoire, a commenté Antonio Souaré par ailleurs président de la Fédération guinéenne de football.

L’ancien attaquant sénégalais qui a évolué pendant plusieurs années en France, a commencé sa reconversion dans les championnats français avant de devenir un des techniciens les plus titrés sur le banc du Coton Sport de Garoua (Cameroun) entre 2000 et 2006. Vainqueur de la Ligue des champions avec le TP Mazembé (RD Congo) en 2010, Ndiaye n’a pas eu le même succès sur le banc des Lions du Sénégal.

Adjoint du Polonais Henri Kasperczak, le Sénégal a été éliminé au premier tour de la CAN 2008 avant de rater les qualifications à la CAN et au Mondial 2010 sous sa direction. Ce double échec dont le point culminant a été le match nul concédé à domicile face à la Gambie (14 octobre 2008) lui avait à l’époque valu son limogeage.

Avec APS