La saison NBA 2020-2021 débutera le 22 décembre. Cela a été confirmé après qu’un accord a été trouvé entre la NBA et le NBPA, le syndicat des joueurs.

« La NBA et la NBPA annoncent être parvenues à un accord de principe sur le début de la saison 2020-2021, ainsi qu’à des ajustements de certaines dispositions de la convention collective actuelle impactée par la pandémie de Covid-19. Cet accord doit encore être soumis au vote du conseil d’administration de la ligue », peut-on lire dans un communiqué.

NBA and NBPA agree on 2020-21 season start and adjustments to CBA.https://t.co/HOaa1V9q8U pic.twitter.com/Z9m0OG8KI8

— NBA (@NBA) November 10, 2020