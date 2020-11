L’équipe nationale du Sénégal accueille, cet après-midi à 16 heures au stade Lat Dior de Thiès, la formation Bissau-Guinéenne. Le coach Baciro Cande reste déterminé à faire un bon résultat avec sa sélection, et il est prêt à faire face aux hommes d’Aliou Cissé.

« Ce match contre le Sénégal est très important pour la Guinée-Bissau. Notre adversaire est leader du groupe avec 6 points, c’est la meilleurs sélection de l’Afrique (classement FIFA). Ils vont tout faire pour rester leader de ces éliminatoires. Nous avions gagné à domicile contre l’Eswatini 3-0, mais on a perdu face au Congo 3-0 et nous avons tiré les conséquences. Raison pour laquelle on va tout faire pour ne pas perdre ce match contre les Lions de la Teranga. A défaut, on va rentrer avec un nul. Il y va de notre survie.







Je ne parle pas de retour. Je me focalise sur le match aller de ce soir, le match retour à domicile, c’est autre chose, c’est un autre programme. On procède étape par étape. Parlons de Dakar seulement. L’essentiel, on fera tout pour ne pas perdre. Nous sommes là pour jouer au ballon, on n’est pas là pour être figurants. », martèle Baciro Cande dans Stades.

