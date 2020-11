En conférence de presse avant la rencontre Sénégal – Guinée Bissau, Aliou Cissé, le sélectionneur des Lions s’est exprimé sur les bonnes performances de son attaquant Boulaye Dia, actuel meilleur buteur de la Ligue 1 française, avec huit buts.

Le coach des Lions Aliou Cissé, a été interpellé ce soir en conférence de presse sur sa nouvelle recrue prometteuse de Reims, Boulaye Dia.







« C’est un très bon joueur, avec beaucoup de qualités. Et c’est pourquoi nous l’avons démarché. Il vient d’intégrer un groupe avec également des garçons qui ont énormément de qualités. Il fait de très bonnes choses avec Reims depuis deux à trois années. Je le félicite d’être le meilleur buteur du championnat de France. C’est une fierté d’avoir le meilleur buteur de ce championnat au sein de notre effectif. Nous l’encourageons à continuer à marquer des buts et répondre présent au moment où on aura besoin de lui. Aider l’équipe à faire de très bons résultats”, a confié Aliou Cissé.

