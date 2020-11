En conférence de presse cet après-midi, Aliou Cissé est revenu sur l’importance de la rencontre opposant demain le Sénégal à la Guinée-Bissau.

Le coach nationale décrit la courte préparation des Lions et évoque la possibilité de se qualifier en cas de double victoire. « Nous sommes conscients que c’est un match très important car nous nous qualifierons en cas de victoire demain et à Bissau. Comme je l’ai dit lors de la publication de la liste, malgré qu’on a pas eu un large temps pour peaufiner des choses, on a préparé ce match de la même manière que les éliminatoires des deux dernières CAN. Ce sera difficile, mais nous avons les qualités pour atteindre l’objectif qu’on s’est fixé. »







Aliou Cissé est aussi revenu sur l’hécatombe de forfaits sur sa liste : « Il y a eu pas mal de blessés, je suis triste pour eux, mais nous avons convoqué 25 joueurs. D’autres joueurs ont été appelés en renfort et ont toutes les qualités pour jouer. »

Toutefois, évoquant l’adversaire, Aliou Cissé se veut être prudent avant d’affronter les Djurtus : « C’est un adversaire que l’on connait. Ils ont eu de bons résultats ces dernières années, notamment durant les deux dernières Coupe d’Afrique. Ils se développent de jour en jour et disposent de bons joueurs évoluant en Europe, particulièrement au Portugal. Mais nous sommes le Sénégal, nous jouons à domicile et on doit profiter de cet avantage. Nous devons être motivés. »

wiwsport.com