Coup d’envoi ! Après une longue période d’arrêt pour cause de coronavirus, les éliminatoires de la CAN 2021 reprennent ce mercredi 11 novembre. Au programme, on aura les 3ème et 4ème journées, qui s’enchaineront durant 6 jours. Cependant, face à la période délicate du Covid19 et l’imprudence d’avoir du public dans les Stades, toutes les rencontres se joueront à huis clos.