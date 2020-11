Jeudi passé, au ministère des Sports, Matar Ba y avait convoqué le monde de la lutte pour nommer le successeur d’Aliou Sarr mais également l’ensemble des membres de la nouvelle équipe. C’est ainsi qu’une liste de 58 personnalités a été retenue par le ministre avant d’être portée à 60 membres avec les arrivées de Max Mbargane et Amadou Katy Diop. Dans cette équipe figure également Tapha Gueye, président commission des sages, Yakhya Diop Yékini, conseiller et Bécaye Mbaye, personne ressource.

Seulement, depuis leurs nominations, ce trio ne s’est jamais manifesté pour accompagner la nouvelle équipe. Aucun d’entre eux, n’était présent au ministère des Sports, jeudi passé à l’occasion de la nomination. Ils ne se sont pas aussi présentés à l’arène nationale, ce lundi, durant l’installation de Bira Sène. Des absences intrigantes si l’on sait la notoriété de ces trois personnes dans l’échiquier de la lutte sénégalaise.







Yékini serait contre la nomination de Manga II pour diriger la lutte simple?

L’absence de Yékini, Tapha Gueye et Bécaye Mbaye pourrait être justifiée par le hasard? Ce trio serait sur le point d’organiser une fronde pour contrecarrer la nouvelle équipe du CNG, plus précisément la nomination de Manga II, qui est le 2ème vice-président chargé de la lutte sans frappe. En effet, selon une source anonyme, « Yékini ne veut pas voir Manga II diriger la lutte sans frappe ». Une chose qui pourrait facilement se comprendre. En effet, depuis sa retraite, Yakhya Diop s’active dans la promotion de la lutte simple. Avec sa structure Fata Productions, l’ancien Roi des arènes a organisé plusieurs combats avec des mises alléchantes de 3.000.000 FCFA. Et tout le monde sait que Manga II et Yékini ne sont pas les meilleurs amis du monde et ceci depuis que l’enfant de Joal était en exercice dans l’arène.

Bécaye Mbaye, Tapha Gueye et Kéba Kanté pas d’accord avec le ministre

Cette retrouvaille entre Yékini, Tapha Gueye et Bécaye Mbaye serait motivée parce qu’ils ont les mêmes préoccupations. Si Yékini n’est pas en sainteté avec Manga II, Bécaye et Tapha eux, « sont contre l’équipe mise en place par le ministre Matar Ba ». D’ailleurs, Bécaye Mbaye a intervenu dans les onds de la Rfm pour indiquer que la nomination de Biora Sène n’set le prolongement du président sortant. Notre source précise également que Kéba Kanté est sur le point de rejoindre les futurs frondeurs. Ce dernier a été le premier à déposer sa candidature pour remplacer Alioune Sarr mais il a été royalement ignoré par Matar Ba, lors des audiences. Wait and see.

Source : Leewtoo