Le premier adversaire de Teungueth Fc est le Gambia Af et l’objectif immédiat est d’aborder avec confiance et humilité la rencontre aller en terre gambienne. Youssoupha Dabo dans une interview avec le site du club, parcouru par wiwsport.com, se veut clair, passer d’abord l’étape gambienne avant de se projeter au tour suivant.

Comment Teungueth Fc doit-il aborder ces deux rencontres du 1er tour ?







Il faut aborder ces deux rencontres de préliminaires avec beaucoup d’humilité et de confiance. Le football sénégalais a vécu beaucoup de déconvenues dans le passé par manque d’humilité parfois. Parce que nous « gagnons » certains matchs sans même les avoir joués et la réalité sur le terrain devient autre. Nous devons nous servir de tout ça pour être meilleur

Teungueth Fc est-il le favori face au Gambia AF ?

Teungueth FC ne peut avoir la prétention d’être favori dans cette compétition. Nous n’avons ni l’histoire, ni le vécu pour être favori. Mais nous avons une opportunité d’exister dans cette compétition et il faudra la saisir.

Serait-ce un piège que de se projeter déjà sur les matches contre le Raja?

Si nous nous projetons déjà sur le Raja, nous serons éliminés par le club des force armées gambiennes. Pour moi, sur ce point, il n y’a même pas de débat. Le match le plus important pour nous, c’est celui qui va se jouer en terre gambienne et il faudra être prêt d’abord dans les têtes et le reste suivra.

Dans le contexte actuel, comment travaillez-vous à distance avec votre staff ?

Je ne me suis pas beaucoup absenté. La préparation s’est faite à Toubab Dialaw et j’y étais. Lorsque je n’arrive pas à me déplacer à Teungueth pour les séances, je donne le programme à mon staff qui le déroule. C’est ainsi que nous avons toujours fonctionné.

