C’est presque impossible de croire à une telle retrouvaille. L’écurie Fass et celle de Ndakarou fusionnent leur force pour ne former qu’une seule et unique écurie. « Les écuries de Fass et Ndakarou vont vers une fusion. J’ai été formé par Katy Diop.

C’est pourquoi, lorsqu’on m’a parlé de cette fusion, j’étais ému », a révélé Tapha Gueye, dans le journal Sunu Lamb. Une information qui surprend plus d’un vue l’histoire des deux entités. En effet, Fass, depuis des dizaines d’années, règne dans le milieu de l’arène et constitue l’une des escouades les plus organisées dans l’arène. Après les époques fastes de Mbaye Gueye et Tapha Gueye, Fass perd ses valeurs de saison en saison et avait besoin d’un nouveau souffle. L’écurie Ndakarou, également, est presque dans la même situation que Fass. Formateur de Yékini, Ndakarou a dominé l’arène avec le règne de Yakhya Diop. Durant cette période bénie, cette écurie couvait également des espoirs comme Malick Niang, Yékini Jr entre autres. Mais aujourd’hui, tout ce beau monde n’est plus sociétaire de l’écurie Ndakarou. Yékini a pris sa retraite depuis un bon moment, Malick Niang et Yékini Jr ont quitté le navire. Ndakarou titube et avait besoin d’une canne pour marcher à nouveau adroitement. Fass et Ndakarou fusionnent donc, pour se redresser d’abord et ensuite dominer l’arène.







Khalifa Dia, artisan de cette fusion

Fass et Ndakarou ont la même base affective. Donc, regrouper leurs forces ne peut qu’être bénéfique pour les deux parties. C’est peut-être ce qu’a compris Khalifa Dia, la tête pensante de cette retrouvaille. En effet, le manager de Gris Bordeaux est le principal acteur de cette fusion. « L’initiative de cette fusion est venue du manager de Gris Bordeaux, Khalifa Dia », a fait savoir le 2ème Tigre de Fass. Tapha ajoute également qu’à la suite de la fusion, Katy Diop sera l’entraîneur principal.

L’idée de fusionner les deux écuries serait très appréciée des deux côtés. Ainsi, dans les semaines à venir, une réunion est prévue pour décider du nom que va porter cette nouvelle écurie.

Sunu Lamb