C’était prévisible. Bingourou Kamara a quitté la tanière, hier soir. Le potier Sénégalais de Strasbourg, qui a débarqué avec une blessure ne pourra pas tenir sa place en équipe nationale dans le cadre de la double confrontation avec la Guinée Bissau.

Convoqué en équipe nationale du Sénégal pour les troisième et quatrième journée des éliminatoires de la CAN 2022, contre la Guinée Bissau, Bingourou Kamara n’honorera pas sa seconde sélection avec les Lions. Apres examen et analyse, le staff médical a présenté un bilan au sélectionneur. Celui ci, a accepté de libérer le neo-Lion d’après le journal Record. Finalement, il s’est envolé pour l’Alsace dans la soirée d’hier à bord d’un vol d’air France, précise la même source.







