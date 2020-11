Faisant parti des 10 premiers Lions arrivés dans la tanière ce dimanche, le portier sénégalais Edouard Mendy montre déjà la couleur de la double confrontation avec la Guinée-Bissau, matchs comptant pour les éliminatoires de la CAN 2022 au Cameroun.

« C’est toujours un plaisir de revenir dans mon pays d’autant plus que ça fait une année que je n’ai pas été au Sénégal. C’est avec beaucoup de force qu’on va affronter la Guinée-Bissau. C’est une très belle équipe et il faudra tout faire pour empocher les six points. La pression existe dans tous les matchs parce qu’avec le Sénégal, il y a des attentes. Aucune équipe n’est imbattable. Les défaites font parties du football. N’empêche, on essaie de gagner le plus de matches avec la manière. Nous allons continuer à apprendre et à grandir. Par rapport à la Guinée-Bissau, il faut répondre présent et récupérer les six points en mettant beaucoup plus d’intensité et de clarté dans nos intentions de jeu », nous dit Mendy dans l’Observateur.







Wiwsport.com