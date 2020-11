Qu’il a été difficile de ne choisir qu’onze joueurs cette semaine! En Ligue des champions, Europa League ou dans leurs championnats, les joueurs sénégalais ou d’origine sénégalaise se sont illustrés de la plus belle des manières . 5 parmi ce 11 ont joué deux fois cette semaine et ont doublement réussi leurs sorties.

Défense







Il sera difficile de sortir Edouard Mendy de cette exercice de la semaine. Même s’il a encaissé son premier but en Premier League ce week-end, Chelsea (4-1) Sheffield United, Edouard Mendy a encore sorti gardé sa cage inviolée mercredi face à Rennes (3-0). Le portier de 28 ans demeure le meilleur gardien sénégalais en lice.

Puis on retrouve, le roc de Napoli. Indéboulonnable dans notre 11, Kalidou Koulibaly a été solide hier lors de la victoire de Naples à Bologne (1-0). Il aurait pu corser le score et lancé son compteur si son but n’avait pas été refusé par la VAR. Jeudi, en Europa League, le capitaine a livré une belle prestation lors de la victoire face à Rijeka (2-1).

S’il y’a quelqu’un en qui le changement de poste réussit c’est bien Cheikhou Kouyaté. Il est sélectionné chaque semaine pour ses belles prestations dans l’axe de Crystal Palace. Ce week-end, les Eagles se sont défaits de Leeds (4-1).

Ils seront accompagnés pour la première fois par Papy Djilabodji. Actuellement à Gaziantep, il est titularisé depuis le début de la saison et joue à temps plein (90′). Vendredi, lui et ses coéquipiers ont décroché une belle victoire face à Besiktas (3-1). Ils sont invincibles depuis 7 journées.

Milieu de terrain

Après son doublé la semaine passée, Badou Ndiaye continue d’être décisif avec Karagumruk. Le milieu de terrain qui fait son retour en équipe nationale a délivré deux passes décisives ce dimanche lors du match nul concédée par son club à l’extérieur.

Il sera accompagné par des milieux offensifs: Sofiane Diop et Abdallah Sima qui honorent leurs entrée dans notre 11. Le premier cité a scellé la victoire de Monaco face à Nice ce dimanche (2-1) et le second a réussi sa première titularisation avec l’équipe A de Slavia Prague en Europa League. Abdallah Sima était buteur jeudi lors de la victoire à Nice (3-2). Ce dimanche, il était encore titularisé en championnat et encore victoire.

Attaque

Le choix a encore été difficile dans ce secteur. Mais pas d’hésitation concernant Sadio Mané, buteur et passeur décisif mardi lors de la large victoire de Liverpool face à Atalanta. Le week-end, il rempile en étant décisif sur le seul but de Liverpool lors du match nul face à City (1-1). Un penalty provoqué…

Ismaila Sarr aussi a réussi une belle performance avec deux buts inscrits en une semaine. A deux reprises, il a inscrit le but victorieux pour Watford. Sur le même score (3-2), les Hornets ont battu Stoke City et Coventry City.

Il a crée la sensation de la semaine et est incontournable pour le 11 de notre semaine. Le Lion de 35 ans Demba Ba a inscrit le premier but de son club Istanbul Basaksehir en Ligue des champions. Et l’adversaire n’était pas des moindre: Manchester United qui s’est incliné en Turquie (1-2), le 4e but de sa carrière face aux Reds Devils. Ce dimanche, le club turc avec son « 9 » titulaire, a aussi remporté une victoire en championnat.

On termine le 11 avec la satisfaction procurée par le désormais actuel meilleur buteur de la Ligue 1. Boulaye Dia a détrôné Kylian Mbappé absent lors de cette 10e journée avec un doublé face à Lens. Il compte 8 buts à une longueur du joueur parisien. Malgré le nul, le Stade de Reims a désormais son meilleur buteur dans l’élite au 21e siècle avec 18 buts.

wiwsport.com