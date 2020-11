Invite surprise de la liste de Aliou Cissé pour la double confrontation avec la Guinée Bissau, Arial Mendy signe son retour en équipe nationale après de 3 ans d’absence.

Absent de l’équipe nationale après un bref passage il y a trois ans, Arial Mendy fait son retour. L’arrière gauche de Servette en D1 Suisse fait partie de la liste de 25 joueurs publiée mardi par le sélectionneur pour la double confrontation avec la Guinée Bissau en éliminatoires pour la CAN 2022. « Arial Mendy est un garçon qui connaît déjà la tanière, je l’ai déjà invité. J’ai envie de dire que c’est un retour » , a expliqué Cissé dans la foulée de la publication de la liste. Il sera en concurrence avec Saliou Ciss, qui sera par contre absent pour cette rencontre.







Mais, l’ex lensois peut aussi dépanner sur le côté droit, même s’il peut également évoluer en position de défenseur central. Interrogé par le journal l’Observateur, Salif Diallo, l’un de ses formateurs à Daimbars est d’avis que sa polyvalence pourrait faire de lui une bonne pioche pour le sélectionneur national.

« Défensivement, il est costaud. Il est aussi offensif. Ce sont les exigences du football moderne. En plus, il est jeune et a une bonne détente verticale », assure l’entraîneur assistant qui voit en lui le « futur latéral gauche de l’équipe nationale ». « Avec ses qualités physiques et techniques, sa sélection a été même tardive. Mais mieux vaut tard que jamais. C’est à lui de saisir sa chance, il a toutes les cartes en main. »

