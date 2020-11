En regroupement pour préparer la double confrontation du Sénégal contre la Guinée Bissau (11 et 15 novembre, l’équipe nationale commence à enregistrer ses premières arrivées.

9 premiers Lions sont arrivés ce dimanche et ont intégré l’hôtel Radison Blu de Diamniadio. Il s’agit de Edouard Mendy, Alfred Gomis, Binguourou Kamara, Youssouf Sabaly, Naby Sarr, Moustapha Name, Cheikhou Kouyaté, Ismaila Sarr et Habib Diallo.







Le groupe va se compléter demain lundi, jour du premier galop d’entrainement de la bande de Aliou Cissé.

Pour rappel, Naby Sarr, Alpha Diounkou, Formose Mendy, Sada Thioub et Boubacar Fall ont été appelés en renfort pour remplacer les joueurs forfaits Saliou CISS, Ousseynou BA, Keita Balde, Famara DIEDHIOU, et Idrissa Gana GUEYE. Bingourou KAMARA lui devra passer des tests médicaux ce lundi pour prendre une décision sur son aptitude.

